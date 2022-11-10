



Новый небоскреб в Тель-Авиве - выход из жилищного кризиса?

Региональный совет по планированию Тель-Авива настаивает на одобрении строительства 64-этажного здания в Гиватаиме, в котором будут только квартиры, предназначенные для долгосрочной аренды, без права выкупа.



План включает в себя 500 относительно небольших апартаментов — студий и квартир с одной и двумя спальнями. Небольшой размер квартир — это преднамеренный шаг, чтобы попытаться удовлетворить спрос молодых пар, которые не могут позволить себе большую жилую площадь.



Такое здание будет построено впервые, так как доминирующий метод строительства в последние годы основывался на относительно больших квартирах, предназначенных для продажи, а не для сдачи в аренду.Предлагаемые 500 квартир, которые будут в новом здании, специально спроектированы для молодых пар и относительно пожилых людей, которым может быть нужно не так много места, как семьям с детьми.



Региональный градостроитель Совета по региональному планированию Тель-Авива Эрез Бен-Элиэзер заявил, что "рынок недвижимости должен развиваться за счет долгосрочной аренды квартир, которые будут конкурировать за качество жизни, уровень услуг и эффективность".



