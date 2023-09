Новый магазин Beyond Skin: нишевая парфюмерия, люксовые бренды для макияжа

Крупнейшая в Израиле косметическая группа Lilit Cosmetics продолжает расширяться и открывает второй магазин Beyond Skin – первой в стране сети нишевых и ультра-люксовых брендов в области парфюмерии, декоративной косметики и ухода за кожей – в торговом центре «Захав» в Ришон-ле-Ционе.







Новый магазин Beyond Skin площадью около 100 квадратных метров и инвестициями в размере около 3,5 миллионов шекелей начал свою работу всего через несколько месяцев после торжественного открытия флагманского бутика сети в торговом центре «Рамат-Авив» в Тель-Авиве. Магазин ультрапрестижных косметических брендов оформлен в соответствии с уникальной концепцией сети, где чувственная атмосфера наполнена современностью и творческой элегантностью, чего до этого нельзя было встретить нигде в Израиле.



Среди ведущих брендов, представленных в Beyond Skin: Creed, Diptyque, Maison Francis Kurkdjian, Kilian, La Prairie, Memo, Tom Ford Private Blend, La Bouche Rouge, Xerjoff, Comme Des Garcons, Juliette Has A Gun и другие. Ожидается, что к концу 2025 года сеть будет насчитывать уже десять магазинов и онлайн-бутик с общим объемом инвестиций около 35 миллионов шекелей.







Яэль Биллет-Зин, генеральный директор Lilit Retail и владелец Lilit Cosmetics, сказала по случаю открытия нового магазина в торговом центре «Захав»: «Мы с гордостью запускаем второй магазин Beyond Skin, который вместе с бутиком в торговом центре «Рамат-Авив» и последующими магазинами впервые представляет потребителям в Израиле лучшие нишевые и ультра-роскошные бренды в категории парфюмерии, макияжа и ухода за кожей, а также уникальную и роскошную коллекцию парфюмерии для дома, которую до сегодняшнего дня можно было приобрести исключительно за рубежом.

В последние годы нишевая парфюмерия набрала значительную популярность во всем мире и в Израиле тоже, вызывая большой интерес среди потребителей, которые знают, что происходит в мире, и не хотят оставаться в стороне.



Являясь ведущей компанией в сфере косметики, мы всегда стремимся находить новые бренды и представлять израильской аудитории лучшие мировые тенденции. Lilit Cosmetics лидирует на рынке, предлагая международные бренды и инновационные продукты, сохраняя при этом индивидуальность и уникальность каждого бренда.



Ришон-ле-Цион – крупный и важный город в центре страны с широким кругом покупателей, а торговый центр «Захав» – важное место, предлагающее широкий выбор брендов, поэтому мы решили именно здесь открыть второй концептуальный магазин нашей сети».







В сети Beyond Skin можно найти как товары признанных мировых гигантов, так и продукцию брендов, первые представленных в Израиле, среди которых:



Maison Francis Kurkdjian – престижный французский бренд, созданный в 2009 году известным парфюмером Франсисом Кюркджяном, сегодня известен как один из самых уникальных и желанных в мире. Его коллекция была разработана в соответствии с французской парфюмерной традицией чувственности и деликатности, а также с современным видением креатива и искусства ношения ароматов. Бренд, чьи сильные стороны – точность, чистота, изысканность и умение быть вне времени, предлагает серии духов, кремы и масла для тела, гель для душа, крем для рук, ароматические свечи и многое другое, но особую популярность ему принес ставший культовым парфюм Baccarat Rouge 540.



Diptyque – это парижский бренд, предлагающий впечатляющую коллекцию парфюмерии, продуктов для ухода за телом и интерьерных ароматов, которые воспринимаются всеми пятью чувствами. Коллекция, изготовленная из лучшего сырья, доступного в мире, представляет богатую линию духов, ароматов для дома, домашней парфюмерии, свечей, спреев для волос, кремов для рук и тела, твердых духов и многого другого.



Kilian – это французский парфюмерный бренд класса люкс, отстаивающий вопросы экологии и устойчивого развития, придерживающийся принципа многократного наполнения флаконов. Бренд представляет более 35 опьяняющих ароматов, в том числе L’Oeuvre Noire Arabian Nights, Asian Stories, In the Garden of Good & Evil и Addictive State of Mind. Кроме того, постоянно появляются новые неожиданные продукты, воплощающие в себе высочайшую изысканность и вневременную роскошь бренда.







Creed – это знаменитый парфюмерный дом, история которого началась с создания редких духов ручной работы для королевских домов, например, изысканный парфюм Royal English Leather был разработан эксклюзивно для короля Георга III. The House of Creed – один из старейших парфюмерных домов в мире, насчитывающий семь поколений и передаваемый от отца к сыну на протяжении вот уже более 250 лет. Бренд создал наследие непревзойденных ароматов, используя древнюю технику настаивания редких ингредиентов. Каждый аромат смешивается и фильтруется вручную в соответствии с высочайшими традициями основателя дома Джеймса Крида.



Matiere Premiere – это парижский бренд, который известен своими натуральными ароматами, необыкновенным сырьем и современным подходом. Сегодня он предлагает восемь уникальных духов с особым инновационным характером, как в ароматах, так и в коротких формулах и натуральных ингредиентах.



Dr. Vranjes – это итальянский бренд люксовых ароматов для дома ручной работы, который славится искусством обработки экстрактов. Элегантные стеклянные флаконы создаются вручную из флорентийского стекла в старинных мастерских и служат дополнительным украшением интерьера. Бренд предлагает диффузоры ручной работы и ароматические свечи с чистыми эссенциями в ярких стеклянных вазах, а коллекция Home Diffusers включает более 30 эксклюзивных ароматов, дарящих ни с чем не сравнимые впечатления.



La Bouche Rouge Paris – это престижный французский косметический бренд, который произвел фурор в Европе благодаря своему уникальному дизайну, натуральным материалам и изысканным кожаным чехлам. В его ассортименте продукты для губ, глаз и лица, в том числе первая в мире тушь, изготовленная из 100% переработанного стекла, 100% веганские румяна, коллекция карандашей для губ, кисточки, бронзаторы, тени для век, сыворотки для бровей, карандаши для бровей, а также коллекция кожаных чехлов ручной работы для повторного наполнения, сделанных вручную художником по коже.



Дополнительная информация и онлайн-магазин: beyondskin.co.il