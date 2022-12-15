



Новый крем от морщин от Clinique: эффективен, как лазерные процедуры красоты

Clinique запускает новое и мощное средство линии Smart -Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Cream, питательный увлажняющий крем для уменьшения морщин, который укрепляет естественную структуру кожи, разглаживает, обновляет текстуру кожи и восстанавливает ее.



Вместе с серумом Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum они образуют мощный дуэт для более гладкой, упругой и молодой кожи.







Напомним, что в 16-недельном клиническом исследовании серума женщины, которые использовали Smart Serum два раза в день, продемонстрировали такое же улучшение общего вида морщин и морщинок, как и женщины, которые прошли одну лазерную процедуру для лица.



Лазерные процедуры считаются передовым методом борьбы со старением, особенно для тех, кто предпочитает избегать инъекций и выглядеть более естественно. В Голливуде многие знаменитости прошли лазерные процедуры - Дженнифер Лопес, Мадонна, Ким Кардашьян и другие. В Израиле лазерные процедуры для омоложения тоже пользуются спросом - лазер заметно уменьшает появление морщин, улучшает текстуру кожи и ее тон.





Хорошие новости от Clinique заключаются в том, что вы можете получить эффект лазерной процедуры для лица при регулярном использовании сыворотки серии Smart.



А сейчас для усиления эффективности серума выпущен крем. Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Cream - крем против морщин, который укрепляет и питает кожу, делая ее более гладкой и молодой. Эффективность крема доказана клинически.







Мощный увлажняющий крем помогает заметно сократить заломы и морщины, делая кожу упругой и молодой. Передовая формула помогает повысить выработку естественного коллагена в коже, укрепляя структуру дермы, делая кожу более упругой, увлажненной и гладкой.



Ключевые ингредиенты:



Пептидный комплекс CL1870 — это профессиональная смесь пептидов, разработанная командой ученых и дерматологов для борьбы с постоянными или только появляющимися морщинами за счет усиления выработки естественного коллагена, который помогает укрепить природную структуру кожи.



Комплекс состоит из следующих пептидов.

Ацетил гексапептид-8 (нейропептид): нейропептид, который помогает увеличить выработку естественного коллагена. Поддержка естественного коллагена кожи помогает уменьшить появление мимических морщин.



Пальмитоил трипептид-1/пальмитоил тетрапептид-7: эти два «сигнальных» пептида работают синергетически, помогая естественному производству коллагена. Поддержка естественного коллагена помогает заметно уменьшить морщины.







Сывороточный протеин: этот ингредиент, богатый аминокислотами, способствует увеличению естественной выработки коллагена.



Кофеин: анти-раздражитель, который помогает успокоить и смягчить кожу, чтобы добиться более оптимального восстановления.



Экстракт ядер сои богат лизофосфатидной кислотой (LPA), питает и укрепляет кожу.



Экстракт масла ши: компонент, входящий в состав нашего насыщенного крема. Содержит липиды, которые образуют кожный барьер и необходимы для поддержания влажности сухой кожи.



Гиалуроновая кислота: в нашей формуле используются две молекулярные массы гиалуроновой кислоты. Этот интенсивный накопитель влаги помогает наполнить и сохранить влагу в коже. Восстанавливает эластичность и заметно разглаживает мелкие и сухие морщины.



Полученные результаты использования крема:



Немедленный: 91 % говорят, что кожа напитана. Через 1 неделю: 95% считают, что кожа увлажнена в течение дня, 95 % говорят, что кожа чувствует себя увлажненной в течение ночи. Через 4 недели: 85% замечают уменьшение заломов и морщин, 89% говорят, что кожа стала более упругой, 92% говорят, что кожа выглядит помолодевшей, 93 % говорят, что шея становится более гладкой, 94% считают, что кожа выглядит более здоровой.







Крем доступен в двух формулах:



Rich Cream Wrinkle Correcting - ультранасыщенный крем для сухой кожи.

Cream Wrinkle Correcting - более легкий крем, подходящий для всех типов кожи.



Как использовать?



Используйте два раза в день, утром и вечером. Нанесите на лицо и шею после использования сыворотки Clinique Smart Clinical Repair Wrinkle Correcting Serum. Используйте крем для кожи вокруг глаз Clinique Smart Clinical Repair, корректирующий морщины, для идеального ухода за кожей вокруг глаз. Всегда включайте SPF в качестве последнего шага в дневном уходе.



Цена 405 шек. за 50 мл.



В продаже с 1 января 2023 года. Скидка в честь презентации - 25% на всю серию Smart и продукт особого размера в подарок в течение января.



Можно найти в сетях «Фарм», в магазинах Clinique, в торговом центре TLV в Тель-Авиве, в торговом центре «Захав» в Ришон ле-Ционе и на сайте www.clinique.co.il .



О бренде:



Clinique был разработан известным дерматологом доктором Норманом Орентрейхом в США в 1960-х годах и до сих пор считается первым брендом, основанным на дерматологических принципах и передовым в мире косметики. Каждый год бренд представляет новаторскую косметику, продукты на основе инновационных ингредиентов и экстраординарных патентов.



Все продукты Clinique протестированы на аллергию и на 100 % не содержат отдушек, поскольку отдушки могут вызывать чувствительность кожи и аллергию, а также приводить к солнечной пигментации.



Средства по уходу Clinique адаптированы для каждого типа кожи. Clinique хранит наследие уже более 50 лет и проводит научные исследования в области биологии кожи, чтобы предлагать своим клиентам самые лучшие и передовые продукты, решающие многие дерматологические проблемы.

Сегодня продукция Clinique продается в более чем 135 странах примерно в 17 000 торговых точках.