



Новый король Великобритании обратится к нации

Новый король Великобритании, Чарльз, который после официальной коронации получит имя Карл III, выступит сегодня с обращением к нации.



Сначала он встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после, в 18:00 выступит со своим первым телевизионным обращением, сообщает ВВС.



Новый британский король вместе с супругой уже прибыли в Букингемский дворец, где их встречала толпа.



