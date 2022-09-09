Новый король Великобритании обратится к нации
Новый король Великобритании, Чарльз, который после официальной коронации получит имя Карл III, выступит сегодня с обращением к нации.
Сначала он встретится с премьер-министром Лиз Трасс, а после, в 18:00 выступит со своим первым телевизионным обращением, сообщает ВВС.
Новый британский король вместе с супругой уже прибыли в Букингемский дворец, где их встречала толпа.
King Charles III greets crowds outside Buckingham Palace— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 9, 2022
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