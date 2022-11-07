



Новый конфуз: в ресторане отказались принимать банковскую карту Лиз Трасс

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вновь столкнулась с неприятностями.

По данным The Sun, это произошло, когда она обедала в ресторане.

В частности, в заведении отказались принимать банковскую карту Трасс, в связи с чем ей пришлось просить подругу, чтобы тот оплатил заказ.

"Ресторан был очень забит, и Лиз Трасс обедала с подругой. Они болтали и, вероятно, пробыли там около часа. Но когда официант принес терминал, ее карта была отклонена. Было видно, что она занервничала, поэтому попробовала еще раз", — рассказал очевидец.

Трасс несколько раз пыталась оплатить заказ, но конце концов ее друзья оплатили счет, который составил менее 20 евро.

Это уже далеко не первые неприятности экс-премьера за последнее время. С июля ей пришлось четыре раза менять мобильный телефон из-за опасений британской разведки, что они были взломаны.