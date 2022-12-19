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Новый год в Dream Island - этого стоило ждать
19.12.2022 09:42 Александр Шульман

Новый год в Dream Island - этого стоило ждать

Как встретишь Новый год, так его и проведешь - эта знаменитая пословица стала неотъемлемой частью праздника. Все готовятся, одевая лучшие одежды, готовя вкусную еду.


А представьте себе, какой потрясающий год будет, если проводить старый в полном расслаблении, забыв все невзгоды и неприятности, плавно переходя из массажной комнаты в тёплые бассейны, или греясь в сауне, или отдыхая в джакузи, а закончить этот день вкусным ужином в романтическом ресторане?

Вы пошли гуглить сколько стоит полет в ту страну, где могут предложить такой отдых? Закройте ненужные вкладки, никуда лететь не надо, а просто сесть в машину и приехать в отель-ресорт Dream Island&Spa, уютно расположившийся возле Кирьят-Гата.

Dream Island это не только самый современный SPA, но и возможность отдохнуть в 26 свитах, расположенных в комплексе.



Каждый гость, приехавший с ночевкой в Новый Год, помимо незабываемых впечатлений, современных комнат со своим джакузи и бассейном или сауной, обязательно получит шампанское в подарок.



Вы можете приехать рано утром в SPA, оставить свои вещи в специальных локерах и начать наслаждаться отдыхом, на территории комплекса множество возможностей поесть или перекусить. 

Dream Island предлагает огромный выбор массажей, как персональных, так и парных. Среди массажей вы сможете найти шведский массаж, рефлексотерапию, ароматерапию, массаж для беременных, шиацу, процедуры в турецком хаммаме, влажную и сухую сауну и многое другое.



Весь комплекс занимает более 1500 метров, и включает в себя как открыты так и закрытые бассейны с подогревом и водопадами, множество мест для отдыха с уютными креслами и гамаками.

Как же еще можно закончить этот день, как не в ультрасовременном и очень вкусном ресторане Армоним от Шеф-повтора , который побалует вас незабываемыми блюдами в романтической атмосфере. 





Откроем вам тайну, на следующий день, несмотря на то, что комнаты вы должны будете сдать (если Вы приехали на одну ночь) на территории самого отель-ресорта вы сможете находиться до самого закрытия, до 9 вечера, ведь в Новый Год гулять, так гулять, а встречать  так встречать с размахом в Dream Island.





 

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