



Новый глава "Сохнута" встретился с репатриантами

Генерал-майор в отставке Дорон Альмог вступил в воскресенье в должность председателя "Сохнута".



Как сообщает Jerusalem Post, Альмог решил начать свой путь со встречи с репатриантами.



Он встретился со 180 новыми олим в Ульпан Эцион в Иерусалиме. Все они прибыли в Израиль в прошлом месяце из разных стран, в том числе из тех, у которых нет дипломатических отношений с Израилем.



"Добро пожаловать домой! Вы приехали со всех уголков мира, чтобы построить свой новый дом в Израиле и присоединиться к нам всем в строительстве будущего страны. Каждый из вас вносит свой вклад в силу страны и силу израильского общества", - заявил Дорон Альмог на встрече.