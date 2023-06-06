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Линда Яккарино | Фото: twitter.com/lindayacc
06.06.2023 14:46 Алина Груднева

Новый гендиректор Twitter приступила к работе

Новый гендиректор Twitter Линда Яккарино, которую назначил владелец компании Илон Маск, приступила в работе.

По данным агентства Reuters, женщина начала свой первый рабочий день.

"Это произошло – первый день в книгах! Следите за обновлениями", – сообщила Яккарино.

Информацию о ее назначении Маск подтвердил еще 12 мая. До этого Яккарино работала директором по рекламе в американской медиакорпорации NBCUniversal.

У нового гендиректора Twitter внушительный опыт работы. Она налаживала отношения новых медиа с Apple News, Snapchat и YouTube, а в 2018 году Дональд Трамп назначил ее в Совет по вопросам фитнеса, спорта та питания.

Уже при администрации Джо Байдена Яккарино сотрудничала с Белым Домом в создании кампании вакцины против коронавируса при участии Папы Римского Франциска.
 

 

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