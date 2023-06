Новый гендиректор Twitter приступила к работе

Новый гендиректор Twitter Линда Яккарино, которую назначил владелец компании Илон Маск, приступила в работе.



По данным агентства Reuters, женщина начала свой первый рабочий день.



"Это произошло – первый день в книгах! Следите за обновлениями", – сообщила Яккарино.



Информацию о ее назначении Маск подтвердил еще 12 мая. До этого Яккарино работала директором по рекламе в американской медиакорпорации NBCUniversal.



У нового гендиректора Twitter внушительный опыт работы. Она налаживала отношения новых медиа с Apple News, Snapchat и YouTube, а в 2018 году Дональд Трамп назначил ее в Совет по вопросам фитнеса, спорта та питания.



Уже при администрации Джо Байдена Яккарино сотрудничала с Белым Домом в создании кампании вакцины против коронавируса при участии Папы Римского Франциска.



