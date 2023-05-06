



Новый британский король дал клятву

Новый британский король Карл III дал клятву во время официальной церемонии коронации.



Наследник Елизаветы II поклялся править по закону, действовать справедливо и милосердно и сохранить существование англиканской церкви.



По словам нового короля, он является "верным протестантом". После того, как он озвучил свою клятву, Карл III будет помазан архиепископом святым маслом, приготовленным из оливок, собранных в Иерусалиме.



В конце церемонии архиепископ и наследный принц Уильям отдадут дань уважения королю.

