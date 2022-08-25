



Новые шлепки от Hoka регулируются по ноге и имеют все достоинства кроссовок

Hoka Ora Luxe U – это новые шлепанцы с точной посадкой по ноге, сочетающие все преимущества легендарных кроссовок Hoka с летним дизайном для прохлады и комфорта в жару.











Верхняя часть шлепанцев регулируется по ширине вашей стопы с помощью двух ремешков, которые можно затягивать или ослаблять. Шлепки Hoka имеют особую геометрию подошвы – перекат с пятки на носок для лучшего отталкивания. Мягкая пятка нужна для снижения ударной нагрузки, упругий носок облегчает отталкивание.

Поверхность шлепанцев мягкая и приятная на ощупь, а подошва – прочная, обеспечивающая отличное сцепление дорогой. Шлепанцы подходят для ежедневного использования на улице, дома и на пляже, подходят и для восстановления после бега, плавания и силовых тренировок, а также могут заменить кроссовки для долгих прогулок.



В обуви Hoka концентрация научных разработок и ноу-хау зашкаливает.







Hoka против использования лишних элементов, поэтому все внимание разработчиков сосредоточено на доработке и усовершенствовании пены Eva, полученной из сахарного тростника. Воздушная легкость, мягкость и упругость – это основные качества пены Eva. Благодаря ей в обуви Hoka можно ходить и бегать без усталости и с пользой для здоровья, шлепки не натирают, позволяют коже дышать и не ощутимы на ноге.

Ora Luxe U – это модель унисекс весом всего 145 грамм.



Кроме новой модели в Израиле можно найти шлепанцы Hoka Ora Recovery - модели Slide и Flip, которые стали бестселлерами летнего сезона прошлого года.



Популярности открытых моделей Hoka способствовала охватившая мир мода на шлепки, которые стали частью дневного и даже вечернего образов.









Сочетать любые шлепанцы Hoka можно с чем угодно: со спортивным стилем, джинсами, короткими юбками и шортами – это нормкор; с романтическими и вечерними (да-да!) платьями — для чуть более расслабленного и притягательного образа.