



Новые приложения для iOS: лучшее за июнь

Самые интересные и полезные новинки App Store за месяц.



Timing

Комплексная программа производительности, в которой объединены календарь, планировщик задач и личный ассистент. За счет продуманного дизайна и нейросетевых алгоритмов Timing предлагает опыт максимально эффективного планирования и воплощения проектов в жизнь.



Garden+

Приложение-компаньон для всех, кто выращивает овощи или фрукты. Garden+ поможет спланировать все необходимые операции по уходу и напоминать о них, а также предоставит много полезной информации о различных видах и эффективном садоводстве.



Subbi

Полезная программа, которая поможет взять под контроль все ваши подписки и повторяющиеся платежи. Subbi подсчитает, сколько денег в месяц вы тратите на сервисы, подскажете, где можно сэкономить, и напомнит о следующей важной оплате.



Сamp

Цифровой скрапбук для скриншотов, которые помогут сохранить понравившийся в интернете контент. С Camp снимки экрана не потеряются в галерее, а всегда будут под рукой. В программе легко рассортировать их по коллекциям, извлечь из них текст и геолокацию или вырезать объекты.



Memento Mori

Информативные виджеты для экрана блокировки, с которыми лучше понимаешь, как быстротечное и бесценное время. Memento Mori позволяет добавлять прогрессы разного вида и отслеживать оставшееся время до заданного периода или события.