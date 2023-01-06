



Пикантные откровения принца Гарри об отмороженном пенисе и первом сексе

Принц Гарри удивил поклонников по всему миру новыми откровениями о своей жизни.



По данным Page Six, об этом он написал в своих мемуарах под названием "Spare", которые скоро поступят в продажу.



В заголовки газет, в частности, попали подробности о половом органе внука покойной королевы Елизаветы II. Гарри признался, что отморозил пенис перед свадьбой брата принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Это произошло во время благотворительной экспедиции в Арктику. Репродуктивный орган от отморозил наряду с щеками и ушами.



"Папа очень заинтересовался историей и сочувствовал мне об обмороженных ушах и щеках", - признался Гарри, отметив, что позже отец узнал и о пенисе.



Еще одним откровением оказался первый секс мужа Меган Маркл. По его словам, первой партнершей оказалась женщина, которая была старше его. Имени он деликатно не стал раскрывать.



"Она очень любила лошадей и относилась ко мне не иначе как к молодому жеребцу… Быстрая "поездка", после которой она ударила меня по заднице и отправила на милость", – отметил Гарри, пояснив, что первым сексом он занялся в людном пабе.