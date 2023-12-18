



Новые откровения о Мэттью Перри

Источник, близкий к Мэттью Перри и пожелавший остаться анонимным, сделал неожиданное заявление журналистам о личной жизни актера.



Согласно этому источнику, известный своей ролью в сериале «Друзья», Перри на самом деле не преодолел свою зависимость от запрещенных веществ. Борьба актера с наркотиками, о которой было широко известно, оказалась бесплодной.

Информатор утверждает, что заявления Перри о победе над зависимостью были не более чем ложью, рассчитанной на фанатов и родственников, беспокоящихся о его состоянии.



Несмотря на видимые попытки избавиться от вредной привычки, Перри якобы неоднократно терпел неудачи и возвращался к употреблению наркотических средств.



Ранее сообщалось, что по заключению медиков Лос-Анжелеса в крови у Перри после смерти был обнаружен кетамин.