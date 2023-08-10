



Новые осенние коллекции международных брендов начали прибывать в Израиль

Да, именно так – первые ласточки модной коллекции «Осень-Зима 2023-2024» уже в Израиле, ведь в большие мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и американские бренды, собранные под вывеской Irene, новые коллекции поступают каждые 2-3 недели в течение всего года.



Модные вещи приходят в магазины если не в единичном, то в считанных экземплярах, поэтому ваш наряд всегда будет уникальным и прослужит много лет, не изменив ни формы, ни цвета, и все также оставаясь модным – ведь мы говорим о настоящих европейских классике и качестве.







Владелица модных магазинов Ширли Эфрати только что вернулась из европейских шоу-румов, где отбирала модную одежду этой осени. Ширли делится с нами фотографиями модных шоу-румов и своими впечатлениями от новых коллекций.



- При выборе одежды для наших магазинов мы прежде всего учитываем вкусы израильтян и нашу общую любовь к свободе и комфорту. Поэтому натуральные ткани – хлопок, лен, шелк, шерсть – и свободный крой у нас в приоритете.







Во-вторых, мы выбираем цвета, соответствующие нашему оптимизму и яркому восприятию жизни. Поэтому в коллекции осени столько ярких и насыщенных цветов и эффектных принтов. В сентябре мы увидим на улицах модниц не только в привычных пастельных тонах одежды, но и в красном и белом монохромном луках, в нарядах цвета «вива маджента», «королевский голубой» и насыщенный природный зеленый, в свободной одежде с купными флористическим принтами и мелким геометрическим рисунком.







Брючные костюмы сегодня – основа модного гардероба, это актуальный тотал-лук, а кроме того, жакет и брюки отдельно помогут создать десятки разных и новых образов, решая проблему «нечего надеть». А многочисленные аксессуары – украшения, платки, ремни и сумки - позволят каждый раз выходить из дома в новом образе.



Наряды из новых коллекций европейских брендов – костюмы, платья, юбки, брюки, блузки, футболки, жакеты - из качественных, натуральных тканей уже поступили в большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, американской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene.



Кстати, на летние коллекции есть скидки конца сезона: до 70% - в Gerry Weber и до 50% - в Irene.



Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие.







Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Мультибрендовые магазины находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.

Facebook и Instagram Gerry Weber & Facebook и Instagram Irene