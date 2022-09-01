



Новые цветные карандаши для век от M.A.C откроют в каждой художника по макияжу

И не просто художника, а графика, одним штрихом проводящего четкие яркие линии. Новая коллекция карандашей для век в 12-и броских и насыщенных цветах сочетает в себе 24-часовую стойкость на веке и 12-часовую - на слизистой с мощным пигментом и мягкой гладкой текстурой.



Гелевый карандаш для век M.A.C Colour Excess Gel Pencil Eye Liner стал главной бьютиновостью сезона.







Гелевые карандаши M·A·C Colour Excess Gel Pencil Eye Liner – это продвинутая высокопигментированная гелевая подводка для глаз, безопасная для тех, кто носит контактные линзы



Каждый из карандашей имеет выдвижной формат и цветную упаковку, соответствующую его оттенку. Формула держится 24 часа на веках, 12 часов на слизистой, не скатывается, не размазывается и не тускнеет. Технология Line-Lock обещает стойкое нанесение, а Pigment Alchemy обеспечивает плавное скольжение и мощную цветопередачу одним движением.







Подводка представлена в двенадцати цветах и оттенках.



Революционная технология Line-Lock получила высокую оценку визажистов за способность обеспечивать точность линии при легкости штриха. Все 12 оттенков легко наносятся на веко одним движением.







В ассортименте есть оттенки на все случаи — от ярких праздничных цветов до сдержанных природных тонов, подходящие для любого настроения и для

использования в любой технике.



Как использовать? Нанесите прямо на кожу века или на линию слизистой. Если вы хотите растушевать, рекомендуется сделать это сразу после нанесения. После того, как материал затвердеет, растушевать его не получится.



Безопасен при контактных линзах и протестирован офтальмологами.

Цена 115 шек.

Можно найти в магазинах MAC и на сайте www.maccosmetics.co.il.