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Новую пассию Канье Уэста требуют наказать за непристойное поведение
22.08.2023 17:13 Алина Груднева

Новую пассию Канье Уэста требуют наказать за непристойное поведение

В Италии жители обратились в полицию с призывом наказать новую пассию Канье Уэста Бьянку Цензори за непристойное поведение.

Их оскорбил ее чрезмерно откровенный наряд, в котором 28-летняя австралийская архитектор разгуливала по улице.

В частности, она пошла на ужин с Канье в облегающем комбинезоне телесного цвета, прикрыв соски сумкой. Ее наряд выглядел так, будто она совершенно голая.

"Удивительно, что ее не арестовали. Италия является консервативной страной. Я надеюсь, что их обоих вышвырнут из страны. Совершенно неуважительно по отношению к консервативной католической культуре. Итальянцы должны их выгнать", - утверждают критики парочки.
 

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