Новую пассию Канье Уэста требуют наказать за непристойное поведение

В Италии жители обратились в полицию с призывом наказать новую пассию Канье Уэста Бьянку Цензори за непристойное поведение.



Их оскорбил ее чрезмерно откровенный наряд, в котором 28-летняя австралийская архитектор разгуливала по улице.



В частности, она пошла на ужин с Канье в облегающем комбинезоне телесного цвета, прикрыв соски сумкой. Ее наряд выглядел так, будто она совершенно голая.



"Удивительно, что ее не арестовали. Италия является консервативной страной. Я надеюсь, что их обоих вышвырнут из страны. Совершенно неуважительно по отношению к консервативной католической культуре. Итальянцы должны их выгнать", - утверждают критики парочки.



Wow: Kanye West's 'wife' Bianca Censori put on a very risque display in a nude co-ord as ... https://t.co/os80Mbq6V1 via @DailyMailCeleb Talk about skanky!... But then you can't buy class.