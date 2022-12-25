



Новогодняя ярмарка - чудеса начинаются!

Ёлки, гирлянды, игрушки, подарки – сияющие, праздничные и уютные, навевающие атмосферу детства и волшебства! Ах, какие витрины в любимых книжных магазинах “Исрадон”! Каждая – целая отдельная история: где-то «Путешествие Голубой стрелы» (Тель-Авив), где-то будто вход из солнечного Израиля в заснеженную Нарнию (Нетания) или уютный домашний камин с часами, как в сказках Гофмана и Хогвардсе (Хайфа, Адар), увертюра к балету «Щелкунчик» (Реховот) и так двенадцать филиалов по всей стране. Невозможно пройти мимо, не ощутив новогоднее настроение, сиюминутное желание приобретать, дарить, украшать и загадывать!







Здесь весёлые Деды Морозы самозабвенно играют на саксе, заводные снеговики разгуливают под собственное пение, а задорные ёлки танцуют и распевают “Джингл беллз”.



Здесь просто рай для желающих создать свой неповторимый стильный праздник. Хотите самую красивую и качественную ёлку? Выбирайте любую: небольшую настольную или почти трёхметровую (есть и такие!), сочную зеленую или элегантную голубую и даже нежно-розовую. Пушистые, украшенные светящимися лампочками и звездой, с литыми и смешанными иголками, со снегом и золотистым напылением, маленькие музыкальные и экологичные деревянные в стиле ретро, которые можно собрать вместе с детьми как конструктор и украсить специальными мини-игрушками, малыши это обожают, да и взрослые тоже.







Здесь и новогодние гирлянды всех форматов и самого современного фасона, игрушки ручной работы на любой изысканный вкус: разноцветные шары, трогательные, словно из бабушкиной коробки, стеклянные фигурки, комплекты необычных украшений в виде чашечек и бархатных мухоморов – очень стильное решение, милые тряпичные куколки, снеговики, гномы, белоснежные мишки и белочки – всего не перечесть.











Ну а символов года – кроликов и котов – невероятное разнообразие! Они тут во всех воплощениях: украшения, сувениры, чашки и блюдца, игрушки, текстиль и даже уши кролика, которыми можно шевелить – восторг у людей любого возраста. Говорят, что год принимает характер «своего» животного по восточному календарю. А что у кролика, что у кота он мягкий и пушистый, но и защитить себя вполне умеют эти милые зверьки. Поэтому символ года совершенно необходим дома для полноценной встречи Нового Года и для подарка друзьям и родным.









Но кроме всей новогодней красоты, в магазинах «Исрадон» можно найти любые подарки под ёлку для всей семьи и даже для строгих начальников: уникальная коллекция чайных наборов и аксессуаров фирмы Carmani c принтами произведений художников-импрессионистов, любимые детьми игрушки Orange со сменной одеждой, сувениры из янтаря и ручной работы, красивейшая посуда из фарфора, гжели, стекла, легкий и приятный текстиль, теплые «Бабушкины носки», хит многих покупателей – верблюжье одеяло, настольные игры, пазлы и, конечно, огромный выбор книг всех жанров и направлений.

И будьте уверены – любой подарок, который вы купите в “Исрадоне”, не разочарует. Это оригинальные вещи с сертификатом качества от проверенных годами изготовителей. «Исрадон» работает много лет с постоянными поставщиками и производителями со всего мира, доставляет в Израиль эксклюзивные товары, которые не так просто найти на рынке страны.



В этом году компания «Исрадон» отметила свой 28й День рождения и открыла еще один большой филиал в Петах-Тикве на улице Хаим Озер, 11 с большой новогодней ярмаркой.











Заходите во все наши магазины обязательно всей семьей, только будьте осторожны – во всех наших филиалах действуют ну очень приятные скидки и акции, уйти с пустыми руками практически нет шансов!



С наступающим, друзья! Пусть этот год принесет только радость и хорошие свершения!

Адреса магазинов сети “Исрадон” вы легко найдете на сайте: www.isradon.com

