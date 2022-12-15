



Новогодняя распродажа в Rest&Relax c дополнительной скидкой по купону NY2023!

Ведущий поставщик мебели из Европы, работающий на рынке уже более 10 лет, магазин Rest&Relax, объявляет уникальную новогоднюю распродажу!



Скидки до 40% на все модели, участвующие в акции, а обладателям купона NY2023 - дополнительная скидка 10%.





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Среди предметов мебели, участвующих в специальном мероприятии вы найдете:



Диван-кровать с ящиком для белья SIRO - настоящий хит-продаж уходящего года! Днем - компактный диван, ночью - просторная кровать. Причем кровать может быть как односпальная - для этого достаточно снять подушки, так и двуспальная - ею он становится с помощью простого и надежного механизма раскладывания. В дополнение к этому, в диван встроен вместительный ящик для белья, что позволяет сэкономить много места.





Универсальный дизайн, ортопедические наполнители, моющаяся обивка, высокие устойчивые металлические ножки, съемные подушки - что еще нужно от самого уютного места в доме. Диван GOLF раскладывается в двуспальную кровать и содержит ящик для белья. Диван может также служить и удобной односпальной кроватью - для этого его даже не нужно раскладывать, достаточно просто снять подушки!

Угловой ортопедический диван GOLF - одна из самых стильных и практичных моделей.Универсальный дизайн, ортопедические наполнители, моющаяся обивка, высокие устойчивые металлические ножки, съемные подушки - что еще нужно от самого уютного места в доме. Диван GOLF раскладывается в двуспальную кровать и содержит ящик для белья. Диван может также служить и удобной односпальной кроватью - для этого его даже не нужно раскладывать, достаточно просто снять подушки!



Современные модульные стенки - настоящая находка для всех, кто не любит громоздкую мебель и желает создать красивый и легкий домашний интерьер с помощью отдельных элементов, разместив их в пространстве комнаты по своему усмотрению. На ваш выбор “брюнетка” RAVENNA и “блондинка” LINATE.



Стильный, красивый, максимально комфортный - в трехместном диване встроены 2 механических реклайнера! Обивка из практичной моющейся ткани в наличии в трех цветах на выбор: светло-серый, темно-серый и коричневый.

Современная роскошь - так в двух словах можно описать комплект 3+2 MIAMI.Стильный, красивый, максимально комфортный - в трехместном диване встроены 2 механических реклайнера! Обивка из практичной моющейся ткани в наличии в трех цветах на выбор: светло-серый, темно-серый и коричневый.



Посмотреть модели и скачать купон прямо сейчас можно по ссылке: https://bit.ly/3gFIhzp

Коллекция PREMIUM

В Rest&Relax особое место занимает коллекция диванов PREMIUM класса. Сегодня, в рамках новогодней акции, некоторые модели из этой коллекции представлены по значительно сниженной цене.





Например, стильный современный диван с электрическим реклайнером и регулируемыми подголовниками OLTENS сейчас можно приобрести за 13,450 шек (вместо прежних 16,500 шек). И, конечно, получить дополнительную скидку 10% по коду купона NY2023!



Еще одна модель роскошного углового дивана качества EXTRA-класса, производства Франции, с электрическим реклайнером и регулируемыми подголовниками COOPER сейчас можно приобрести за 19,100 шек (вместо прежних 25,100 шек). И также получить дополнительную скидку 10% по коду купона NY2023!

Большинство систем мягкой мебели в Rest&Relax - модулярные. Из модулей можно составить комплект мягкой мебели любой конфигурации и размера. Обивка может быть из кожи или ткани в расцветках, соответствующих вашему выбору и вкусу.



Приходите и покупайте качественную мебель по самым выгодным ценам - сделайте своему дому подарок к Новому году! Тем более, все модели, участвующие в акции, есть в наличии и могут быть доставлены вам до праздника!



Скидочный купон и все модели, участвующие в акции, по ссылке:

Ждем вас в наших магазинах:

Петах-Тиква, ул. ха-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 - промзона Сгула)

Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11, здание UMI

Телефон: 073-2051278







​* Акция действительна только до 31.12.22 или до окончания запасов. Страница в Фейсбук: www.facebook.com/MebelRestRelax ​* Акция действительна только до 31.12.22 или до окончания запасов.

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