



Новогодняя акция: Thomas Amfibia Pet pro plus - 2490 шек. вместо 3490

Идея подарка для всей семьи на Новый год! Инновационная модель Thomas Amfibia Pet pro plus , впервые сочетающая не только моющий, но и циклонный пылесос, – 2490 шек. вместо 3490.



Все пылесосы Thomas сделаны и собраны в Германии. Это одна из составляющих успеха марки. Несмотря на 2-летнюю гарантию, пылесосы Thomas считаются одними из самых надежных и беспроблемно служат многие годы.



В инновационной Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели. Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности - этот пылесос сделает атмосферу в вашем доме чистой, свежей и увлажненной.









Антиаллергенная уборка с Aquabox



Для влажной уборки подходит уникальный фильтр AquaBox, для которого характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и шерсти домашних животных и 100% пыльцы.



В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.





Сухая уборка с Drybox



Drybox – это уникальный тип пылесборника, предназначенный для быстрой и эффективной сухой уборки. DryBOX состоит из крышки и контейнера с тремя

камерами. Крупный мусор отфильтровывается в среднюю камеру, а маленькие циклоны задерживают в боковых камерах аллергены и мелкодисперсную пыль. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично. С этой системой пылесос не требует подготовки к работе. Он готов мгновенно, нужно только подсоединить шланг и включить в розетку.







С Thomas Amfibia Pet pro plus можно быстро пылесосить множество поверхностей без необходимости постоянно очищать фильтр, а можно убирать тщательно и основательно с увлажнением воздуха. Особенно модель оценят владельцы домашнихживотных: новинка на ура справляется с шерстью питомцев. Типы пылесборников меняются максимально просто. Достаточно определиться с задачей и установить нужный фильтр. Кроме того, у модели Thomas Amfibia Pet pro plus есть большой комплект насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.







О компании Thomas



«Сделано в Германии» - это не только слоган компании, это еще и гарантия качества. Компания Thomas одна из старейших фирм по производству бытовой техники. Ее основал еще в 1900 году Роберт Томас, а сегодня уже четвертое поколение семьи управляет семейным бизнесом. С 1900 года вся техника производится на заводе в Германии. Немецкое качество распространяется и на материалы, используемые в производстве пылесосов Thomas – они являются экологичными и соответствуют самым строгим нормам безопасности и критериям качества.



В компании Thomas есть своя собственная инженерная исследовательская лаборатория, где создано множество запатентованных разработок и уникальных

технологий, которые улучшают экологию жилья и облегчают процесс уборки. Например, одно из изобретений компании Thomas-пылесосы с аквафильтрацией,

которые одобрены Британским Фондом по борьбе с аллергией.



Сегодня, в рамках новогодней акции модель Thomas Amfibia Pet pro plus можно приобрести за 2490 шек. вместо 3490.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле – на сайте https://lp.thomas-israel.co.il или по телефону *3134.