



Новогодние скидки в Gerry Weber – 30% на куртки и пальто европейского стиля

За любимой нами предновогодней суетой и праздничными скидками не обязательно ездить в европейские столицы. Можно отправиться в магазины Gerry Weber в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» или в иерусалимской «Мамилле» - и витрины с качественной, дорого выглядящей одеждой напомнят нам о европейской моде.



А предновогодние скидки 30% позволят приобрести теплые уютные куртки – короткие или длинные, или пальто разной длины и разных цветов – от бежевых и серых, до голубых и розовых - по приятной цене.







Важно, что новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года, это дает возможность выбрать ту самую, единственную, вашу модель.



И она будет только вашей! Сюда привозят одежду если не в одном экземпляре, то очень ограниченной партией в несколько штук, чтобы вы были единственной и неповторимой в своем наряде.



Три линии одежды в бутиках Gerry Weber позволят каждой из нас найти то, чего мы хотим.







Главный бренд Gerry Weber – бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual, для которого характерен простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. В этой одежде возраст нам к лицу. Эта одежда держит форму, сидит, как влитая, сшита из дорогих качественных тканей, которые не изменят форму и цвет много сезонов.



Знаменитые лекала бренда позволяют одежде подчеркивать достоинства фигуры, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы. Размеры одежды - от 36 до 48.



Вторая линия одежды в бутике – Taifun, линия одежды для модниц, которые не боятся экспериментов.



Третья линия бутика – Samoon, это марка актуальных моделей Plus Size.







Бутики Gerry Weber находится на этаже входа в торговый центр Ган а-Ир на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, и в Иерусалиме в торговом комплексе «Мамилла» на Мамилла Авеню, 8, телефон 03-527-9348.



Instagram @GerryWeberIsrael