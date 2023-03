Новое оружие бразильских преступников: Starlink Илона Маска

Согласно новому, несколько сюрреалистическому отчету Associated Press, спутниковый интернет Илона Маска Starlink становится предпочтительным интернет-провайдером для незаконных бразильских операций по добыче полезных ископаемых на Амазонке.



Сообщается, что в ходе рейда во вторник на место незаконной добычи полезных ископаемых представители бразильских природоохранных органов обнаружили “один работающий терминал Starlink” рядом с незаконным карьером в районе под названием Ouro Mill. Район контролируется преступной организацией под названием The First Command of the Capital, считающаяся самой крупной и самой опасной группировкой в стране.



Бразильское агентство по охране окружающей среды Ibama сообщило AP, что только за последние пять недель они восстановили семь терминалов Starlink в результате аналогичных незаконных операций, проводимых на важных и охраняемых землях коренных народов яномами. Бразильское правительство уже много лет имеет дело с нелегальными шахтерами. По данным AP, такие операции долгое время полагались на спутниковый интернет для выполнения своих работ. Но до появления Starlink его использование было сложным.



Старые системы были более громоздкими, им требовались техники, и этих техников приходилось привозить и увозить самолетом. Между тем, Starlink – гораздо более эффективная альтернатива, предлагающая криминальным кругам ряд важных услуг — от логистической координации до помощи нелегальным майнерам.



Когда Starlink впервые был запущен в Бразилии в мае 2022 года , он частично рекламировался как полезная помощь для тех, кто работает над защитой Амазонки, а не для тех, кто делает прямо противоположное. Конечно, Маск не виноват в том, что бразильские преступные группировки взялись за его технику.