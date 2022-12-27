



Новое название старых кварталов в Тель-Авиве

Районы Эзра и Аргазим в Тель-Авиве - на пути к смене имиджа: два района будут объединены в один район с новым названием, предложенным жителями, которым надоел негативный имидж их места жительства.



Полтора года назад было опубликовано сообщение о том, что в результате необычного шага было решено объединить два тель-авивских района в один и выбрать для него новое название. Выбирать названия будут сами жители. Процесс выбора названия включает в себя несколько этапов, в том числе встречу с жителями, публикацию призыва к жителям предлагать названия и фильтрацию названий комиссией. Неделя выбора названия началась на прошлой неделе, и жителям было предложено принять в ней участие.



Некоторые из предложенных на данный момент названи: Нахалат Эзра, Кохав Ха-Даром, Парк Тель-Авив, Ха Гефен, Парк Яркон, Аялон, Неве-Аялон и Ярхей Авив. Специальный комитет по названиям при тель-авивском муниципалитете, который проводил первичный отбор, объявит в марте выбранное название, и на долгие годы название одного из кварталов Тель-Авива будет изменено.



Район Эзра, названный в честь построившей его ипотечной компании, был основан еще до образования государства евреями из арабских стран и сыграл важную роль в обороне Тель-Авива во время Войны за Независимость. Близлежащий район Аргазим, названный в честь существовавшей там фабрики, расположен на территории, где находился город Сельма, который был захвачен в ходе операции "Хамец" во время Войны за Независимость.







