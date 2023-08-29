



Новинки в польском аэропорту - спальные капсулы и устройство InPost Paczkomat

В варшавском аэропорту имени Шопена введены новые удобства для пассажиров: устройство InPost Paczkomat и спальные капсулы.



Как говорится в официальном заявлении аэропорта, устройство Paczkomat теперь доступно путешественникам внутри коридора Fast Track, в зоне контроля багажа E аэропорта Шопена.



Кроме этого, аэропорт расширяет список удобств за счет внедрения спальных капсул, которые предназначены для обеспечения отдыха во время длительных пересадок или ожидания между рейсами.



Такая инициатива является ответом на запросы пассажиров, которые оказались в терминале и нуждаются в удобном месте для отдыха. Капсулы стратегически расположены в нешенгенской зоне, чтобы удовлетворить потребности пассажиров, сообщает SchengenVisaInfo.



Устройство Paczkomat также предназначено для путешественников, у которых ручная кладь не прошла досмотр. Спальные капсулы, в свою очередь, предоставляют идеальное решение для тех, кто ожидает стыковочные рейсы.



Новое устройство Paczkomat в аэропорту Шопена предназначено для помощи пассажирам, у которых содержимое ручной клади вызвало беспокойство во время проверок безопасности. Например, духи или сувенирный перочинный нож можно отправить через устройство Paczkomat, избегая неудобств.

