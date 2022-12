Новинка от SeboCalm: гипоаллергенное мыло для лица

Израильский бренд SeboCalm представляет два новых продукта - мыло для лица Facial Cleansing to improve skin elasticity и Facial Cleansing to reduce skin irritation, разработанные специально для чувствительной кожи, склонной к покраснениям и раздражениям.



Поклонники бренда хорошо знакомы с одним из бестселлеров SeboCalm – мылом SeboCalm Facial Cleansing for Sensitive Skin , два новых товара пополнили линейку.



Новое мыло разработано и произведено в рамках «зеленого» тренда дермокосметики, эти продукты безопасны для человека и окружающей среды,



Оба новых мыла основаны на инновационной формуле, содержащей очищающие компоненты природного происхождения, полученные из кукурузы и кокоса, без сульфатов (SLS). Они отличаются особо нежной консистенцией, эффективно удаляют даже стойкий макияж, загрязнения и жирный блеск, делают кожу мягкой, чистой и свежей. Они подходят для всех типов кожи и рекомендуются для ежедневного использования.







Новые продукты гипоаллергенны и дерматологически протестированы для чувствительной кожи. Они не содержат минеральных масел, глютена и парабенов.



Facial Cleansing to improve skin elasticity содержит активный ингредиент, полученный из корня солодки, которая стимулирует естественную защиту кожи, и провитамин 5В, который способствует разглаживанию кожи и улучшению ее внешнего вида.

Использование этого мыла ускоряет скорость восстановления эпидермиса, повышает уровень увлажнения и эластичность кожи.



Facial Cleansing to reduce skin irritation содержит кардамон и герань для поддержания гигиены кожи и профилактики различных кожных проблем. Оно стимулирует кожу и, таким образом, уменьшает степень воздействия раздражителей, влияющих на кожу.

Это мыло также не содержит ароматизаторов.



О компании SeboCalm



SeboСalm- это научно разработанные препараты высшей категории для ежедневного ухода за кожей. Бренд предлагает широкий спектр дермо-косметических продуктов для волос, кожи лица и тела. Все продукты от SeboCalm разрабатываются и производятся исключительно в Израиле в строгих лабораторных условиях с научным подходом и исследованиями на высоком уровне. Продукция SeboCalm производится под строгим контролем качества и с соблюдением всех международных стандартов.



Все продукты подвергаются тестированию на гипоаллергенность и проходят дерматологическую проверку для чувствительной кожи.



Все продукты SeboCalm прошли дерматологические исследования, гипоаллергенны и подходят для чувствительной кожи. Продукты серии SeboCalm можно приобрести в сетях SuperPharm, BE, в некоторых частных аптеках и на сайте бренда. Все средства одобрены Минздравом Израиля.



www.sebocalm.co.il