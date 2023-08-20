



Новая задумка Маска может сделать Twitter (X) изгоем на Google Play и App Store

Владелец социальной сети X (бывшей Twitter) Илон Маск сообщил, что в скором времени пользователи платформе потеряют возможность добавлять людей в персональный черный список. Это напрямую нарушает правила, установленные магазинами App Store и Google Play в отношении приложений с пользовательским контентом, сообщает издание Variety.



Политика Apple предусматривает, что в приложениях с пользовательским контентом должны присутствовать возможность "блокировать пользователей сервиса, которые позволяют себе оскорбительные высказывания" и "механизм для информирования об оскорбительном контенте и своевременного реагирования на проблемы".



В Google Play есть аналогичное положение, которое гласит, что в приложениях, которые находятся в магазине, должна присутствовать "встроенная система для блокировки пользовательского контента и пользователей".



Как пишет Variety, в буквальном прочтении в правилах говорится об инструменте блокировки пользователей со стороны модераторов приложения. То есть про персональные "черные списки", когда конкретный пользователь может "забанить" кого-то только для себя, в политиках речи не идет.



Пока неясно, как именно будут действовать модераторы Google Play и App Store при проверке соцсети Маска. Но есть вероятность, что при следующем обновлении приложение соцсети удалят из каталогов.