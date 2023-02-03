



Новая забастовка учителей: "Мы сыты по горло обещаниями Минфина"

Председатель организации учителей Ран Эрез объявил, что в ближайшее воскресенье будет однодневная предупредительная забастовка в средних школах, за исключением учебных заведений специального образования.



"Мы начинаем борьбу за достойную зарплату и требуем, чтобы зарплата начинающего учителя средней школы в Израиле составляла 12 000 шекелей в месяц", — пояснил он, добавив что учителя сыты по горло целым годом преднамеренных проволочек со стороны Министерства финансов.



"После целого года предоставления возможности министерствам финансов и образования провести деловые переговоры с организацией учителей относительно заработной платы учителей средних школ, наше терпение подошло к концу! - сказал Эрез.