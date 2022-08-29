



Новая юго-западная въездная дорога в Иерусалим откроется на следующей неделе

Новый юго-западный въезд в Иерусалим улучшит доступ к столице со следующей недели, когда дорога 16, соединяющая дорогу 1 в Мотце с Гиват-Шаулем, и шоссе Бегин на улице Байт откроется для движения. Но критики высказывают опасения, что город не справиться с дополнительным потоком автомобилей на и без того забитых дорогах.



Шестикилометровая дорога включает в себя четыре туннеля, семь мостов и три развязки. Ограничение скорости на дороге составит 80 километров в час.

Дорога была построена по заказу Министерства транспорта компанией Netivei Israel - The National Transport Infrastructure Co. Стоимость проекта 2,5 миллиарда шекелей, включая 20 лет обслуживания.



Проект был завершен более чем на год раньше запланированного срока. Шоссе сократит время в пути до западных и южных пригородов Иерусалима и, по оценкам, уменьшит заторы на существующих автомагистралях, ведущих в Иерусалим с запада.



Строительство новой автомагистрали планировалось много лет, и ее завершение противоречит последнему транспортному подходу муниципалитета Иерусалима, согласно которому пешеходы и общественный транспорт являются главным приоритетом. Тем не менее, на дороге 16 нет полос общественного транспорта, мало автобусных маршрутов и поощряется использование автомобилей.



Профессор Галит Коэн Бланкштайн, глава Школы государственной политики имени Федермана на факультете географии Еврейского университета в Иерусалиме, прогнозирует, что хотя новая дорога может облегчить въезд в город, она затруднит выезд из него, а также создаст большой трафик и много пробок.



"Нетивей Исраэль" - Национальная транспортная инфраструктурная компания - утверждает, что новая дорога облегчит движение транспорта в Иерусалим и что для лучшего развития общественного транспорта она рассмотрит вопрос о расширении полосы общественного транспорта на дороге 1. Компания сообщает, что, когда тендер для дороги 16 был опубликован в 2015 году, рассмотрение возможности устройства полосы общественного транспорта на новой дороге не проводилось.



