Новая яхта Безоса вышла из верфи и не поместилась под мостом

Суперяхта миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса стоимостью в 500 миллионов долларов отправляется в первое плавание. К владельцу она прибудет в течение двух месяцев, сообщает Daily Mail.



На строительство яхты ушло пять лет. Она претендует на звание самой высокой в мире. Длина судна составляет 127 метров, а тройные мачты – 70 метров. Яхта называется Koru. На языке маори это означает "новые начинания". Судно построила нидерландская верфь Oceanco. Оно уже попало в скандал, из-за того, что не смогло протий под 95-летним мостом Конингсхавен.



Безос обратился к властям Роттердама с просьбой демонтировать мост, а затем пообещал оплатить его восстановление. Но ему отказали. Более того, жители города грозились забросать яхту яйцами. Тогда бизнесмен скорректировал паруса на яхте так, чтобы она могла поместиться под мостом. Oceanco незаметно отбуксировала огромную яхту на другую верфь, где были добавлены ее мачты.

127m Oceanco Y721 superyacht Koru on sea trials!🇳🇱



The name derives from the Māori fern-leaf motif, a symbol of creation and new beginnings to the native people of New Zealand



Koru will be the second largest sailing yacht, believed to belong to an American tech entrepreneur(👀) pic.twitter.com/DIDs7W3tF0