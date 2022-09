Новая тушь для объема и подкручивания от Clinique

Тушь High Impact Zero Gravity Mascara мгновенно приподнимает и подкручивает ресницы, сохраняя их приподнятыми и загнутыми в течение 24 часов. Тушь устойчива к холодной воде, поту и влаге.



Первый же взмах щеточкой дает великолепные результаты: мгновенно приподнимает и подкручивает ресницы на 50 % и делает их длиннее на 47 %, как показало тестирование.





Формула сохраняет стойкость до 24 часов, не осыпается, не образует комочков, не размазывается, устойчиво к воздействию пота и влаги, легко смывается теплой водой.

Тушь обеспечивает максимальный результат благодаря изогнутой щеточке Clinique, которая приподнимает и подкручивает каждую ресничку по отдельности.



Невесомая гелевая формула The High Impact Curling Mascara добавляет объем и поднимает ресницы, не утяжеляя их. Ресницы мягкие и гибкие на ощупь.

Смесь полимеров и диоксида кремния создает легкое и гибкое покрытие, которое фиксирует изгиб ресниц и в то же время обеспечивает стойкость. Быстросохнущий полимер покрывает ресницы, защищая тушь от жира, присутствующего на поверхности кожи, холодной воды и влажности.

Бережно ухаживает за ресницами с помощью масла жожоба, содержит витамин Е.



Способ применения:

Прокрасьте ресницы, проводя внутренней стороной щеточки от корней до кончиков. Повторите для создания нужного эффекта.

Для достижения оптимального эффекта на несколько секунд прижмите щеточку внешней стороной и удерживайте на ресницах, чтобы приподнять и подкрутить их.



Смывается только теплой водой. Кончиками пальцев смочите ресницы теплой водой (вода должна быть оптимальной температуры, как при принятии душа) несколько раз и слегка потрите. Тушь сразу же смоется.

Или смочите теплой водой ватный диск, прижмите к ресницам и аккуратно удалите остатки туши.

Не рекомендуется использовать вместе со средством для снятия макияжа.







Тушь High Impact™ Zero Gravity Mascara безопасна для людей с чувствительными глазами и тех, кто носит контактные линзы.

Протестировано офтальмологами, проверено на аллергию и не содержит отдушек.



Цена 135 шек.

В честь презентации стартовая цена в сентябре - 99 шекелей.



Новую тушь можно найти в сети «Супер-Фарм», в фирменных магазинах Clinique в торговом центре TLV Fashion Mall в Тель-Авиве, в торговом центре «Захав» в Ришон ле-Ционе и в торговом центре «Ир Ямим» в Нетании, а также на сайте www.clinique.co.il.



*На правах рекламы