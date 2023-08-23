



Новая тенденция: Израильтяне стоят в очереди за паспортами европейских стран

Европейские посольства сообщают о значительном росте запросов от израильтян, желающих получить европейский паспорт или иммиграционную визу в последние месяцы.



“Некоторые связывают это с судебной реформой, другие считают, что причиной является высокая стоимость жизни”, – говорит европейский дипломат. “Очереди растут до такого количества, которого мы раньше не видели. Мы считаем, что это уже стало тенденцией”.



Такой рост запросов фиксируют посольства Франции, Нидерландов, Румынии, Португалии, Испании, Германии, Италии и стран Балтии.



Посольство Испании в Израиле подтвердило, что за последние три года увеличилось количество заявлений на получение испанских паспортов в связи с новым законом о гражданстве, который признает права евреев испанского происхождения как жертв преследований во время инквизиции. Заметно увеличилось количество запросов на получение виз для переезда и виз для “цифровых кочевников”, которые позволяют гражданам Израиля жить и работать в Испании.



