



Новая работа Нафтали Беннета

Бывший премьер-министр Нафтали Беннетт вошел в совет директоров компании Quantum Source, которая работает в области квантовых вычислений.



За плечами Беннета три успешных экзита из хай-тека, первый - в компании Cyota (Циота), которую он основал в 1999 году и которая была продана за 145 миллионов долларов в 2005 году компании RSA. Второй выход был из компании Soluto, в которую он пришел в качестве генерального директора в 2009 году. Компания была основана Ишаем Грином и Томером Двиром и была куплена в конце 2013 года компанией Asurion за 100-130 миллионов долларов.



Последний выход Беннетт совершил в 2021 году, выпустив платежную компанию Payoneer стоимостью 3,3 миллиарда долларов. Беннетт вошел в компанию в качестве раннего инвестора с инвестициями в размере нескольких сотен тысяч долларов, которые он смог увеличить до гораздо большей суммы.



Беннетт сказал: "Квантовые вычисления - это технология, обладающая значительным потенциалом для развития нашего мира и влияния на нашу жизнь. Будучи высокотехнологичной страной, Израиль имеет возможность стать лидером в этой инновационной и новаторской области. Я верю, что команда Quantum Source сыграет важную роль в развитии и продвижении этой области".



Quantum Sources разрабатывает фотонные квантовые технологии. Это очень инновационная и сложная технология, которая обеспечивает беспрецедентную скорость вычислений и потенциал для решения сложных проблем в различных областях. Компания была основана в 2021 году профессором Бараком Дайяном (главный научный сотрудник), Даном Харшем (председатель совета директоров), Одедом Меламедом (генеральный директор) и Гилем Само (вице-президент по исследованиям и разработкам). Компания работает в офисах в Научном парке в Реховоте и насчитывает 32 сотрудника, более половины из которых имеют докторскую степень.