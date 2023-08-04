



Новая моющие беспроводные пылесосы THOMAS AQUA FLOOR CLEANER уже в Израиле

Теперь уборка станет еще легче и приятнее! И в этом вам поможет новая инновационная модель беспроводного моющего пылесоса Thomas Aqua Floor Cleaner.



Приобрести Thomas Aqua Floor Cleaner по ознакомительной цене 2490 шек. вы можете у компании Electro-Gal, официального представителя бренда в Израиле, по телефону *3134.



Беспроводной моющий пылесос Thomas Aqua Floor Cleaner входит в категорию ручных пылесосов, которые отличает компактность и маневренность, он предназначен для влажной уборки и способен удалять большинство видов грязи и пятен, даже в самых труднодоступных местах. Эта модель подходит для мытья плиточных полов и паркета.





Он прост и удобен в управлении и эффективен, благодаря сильной литиевой батарее, обеспечивающей мощность всасывания и длительное время работы. Заряда батареи хватает на примерно 35 минут непрерывной уборки.



Пользоваться ручным пылесосом Thomas Aqua Floor Cleaner очень просто, включите пылесос и очистите грязное место за считанные секунды или помойте полы во всем доме. Удобная высота ручки позволяет убирать быстро и без усилий, без лишнего напряжения спины. По окончании работы вы можете запустить режим самостоятельной очистки и даже дезинфекции, чтобы предотвратить появление неприятных запахов - процессы регулируются при помощи светодиодного дисплея. Пылесос остается чистым и продезинфицированным для следующей уборки.







В компании Thomas создано множество запатентованных разработок и уникальных технологий, которые улучшают и облегчают процесс уборки. С Thomas Aqua Floor Cleaner вы оцените, какой легкой, быстрой и удобной может быть уборка. «Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, это гарантия отменного качества. Пылесосы бренда надежно служат многие годы.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Aqua Floor Cleaner у официального представителя в Израиле https://www.electro-gal.co.il/thomas или по телефону *3134.

