Новости » Life Style
Новая любовь бывшей невесты Нетаниягу-младшего
17.08.2022 11:54 Аркадий Бочаровский

Новая любовь бывшей невесты Нетаниягу-младшего


Израильские журналисты сообщают о новой связи бывшей подруги Авнера Нетаниягу Ной Бар.

Бар и Нетаниягу-младший прожили вместе три года и собирались пожениться - но расстались шесть месяцев назад.

Бар опубликовала в социальных сетях фотографию со своей новой любовью - журналистом 12-го канала израильского ТВ Ори Исааком. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, она пририсовала к ней сердечко.

У Авнера - тоже новая подруга, участница шоу Ниндзя Исраэль Амит Йордани.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы