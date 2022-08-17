



Новая любовь бывшей невесты Нетаниягу-младшего



Израильские журналисты сообщают о новой связи бывшей подруги Авнера Нетаниягу Ной Бар.



Бар и Нетаниягу-младший прожили вместе три года и собирались пожениться - но расстались шесть месяцев назад.



Бар опубликовала в социальных сетях фотографию со своей новой любовью - журналистом 12-го канала израильского ТВ Ори Исааком. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, она пририсовала к ней сердечко.



У Авнера - тоже новая подруга, участница шоу Ниндзя Исраэль Амит Йордани.

