



Новая коллекция Oscars: олдскульные слайды – выбор стилистов для весны 2023

Еще недавно шлепки в дизайне Oscars мы любили за их удобство, экологичность и за то, что они подходят почти к любому луку. Но все изменилось этой весной. Стиль Oscars стал самым востребованным среди стилистов и дизайнеров. Давайте разберемся, чем обусловлен успех.



Оскар, создатель бренда, занимался йогой и был вегетарианцем в Аргентине еще в 19-м веке, когда это не было мейнстримом, но он верил - за этим будущее. Так был создан бренд, который позволяет сконцентрироваться на своих ощущениях и не отвлекаться ни на что, посвятив себя самому главному. В новой коллекции бренда представлены слайды из качественной кожи со стелькой с эффектом памяти, которая «запоминает» форму стопы и обеспечивает уют и удивительное удобство.







Модные пастельные тона делают слайды подходящими к любой одежде, универсальная форма – узнаваема и бескомпромиссно актуальна. Так что осознанность, экологичность, качество и комфорт – вот обязательные составляющие модного бренда 21 века.



В Израиле аргентинскую марку Oscars представляет сеть WeShoes. Она имеет более 80 филиалов по всей стране, постоянно отрываются новые магазины сети.



Сеть WeShoes представляет более 20 международных брендов, включая Crocs, Blundstone, Moses, Scholl, Natural World, Desigual, Rocket Dog, Cobian, Candy, Magma, Seventy Nine и многие другие.







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На сайте можно смело выбирать подарки, не опасаясь ошибиться с размером: купленную на сайте обувь, если она не подошла, можно вернуть в течение 365 дней со дня покупки - в фирменной упаковке и не использованную.







