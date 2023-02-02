



Новая израильская любовь Леонардо Ди Каприо

Таблоиды сообщают о новой израильтянке в любовной жизни Леонардо Ди Каприо: 48-летний актер был замечен тусующимся рядом с 19-летней израильской моделью Эден Полани. Напомним, что Полани - не первая израильтянка, вошедшая в сердце актера. С 2005 по 2011 год у Ди Каприо были стабильные и широко разрекламированные отношения ни с кем иным, как с Бар Рафаэли.



Что озадачивает, так это тот факт, что Лео в настоящее время состоит в отношениях с 23-летней актрисой Викторией Ламас, но ее не было на вечеринке вчера вечером, а британская "Daily Mail" утверждает, что неясно, вместе ли эти двое, поскольку последний раз их видели на публике более месяца назад.





Зарубежные разделы сплетен продолжают говорить о том, как сильно Полани напоминает мифическую бывшую Ди Каприо, она же Бар Рафаэли. Эден - занятая модель, которая подписана на израильское агентство itm models, на которое подписаны некоторые из самых больших моделей Израиля, такие как Иден Пайнс, Анна Зак и Яэль Шельвия. Полани имеет не менее 195 тысяч подписчиков на своем аккаунте в Instagram - которые, вероятно, будут продолжать расти головокружительными темпами в ближайшие дни после того, как ее имя было связано со звездой.