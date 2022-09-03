



Новая девушка Леонардо Ди Каприо оказалась украинской моделью

Известный голливудский ловелас Леонардо Ди Каприо встречается с 22-летней украинской моделью Марией Береговой. Пару "застукали", когда они были на романтическом свидании, пишет Daily Mail.



Стоит отметить, что 31 августа стало известно о расставании Лео с Камиллой Морроне, хотя на самом деле они разорвали отношения еще в начале лета 2022 года. А уже сегодня таблоиды сообщают о его связи с украинской моделью. Возможно, именно Береговая стала причиной его разрыва с Камиллой.



Сообщается, что пара уже не первый раз вместе попала в объективы папарацци. Первый раз их заметили, когда они выходили из ночного клуба. В следующий раз они "спалились" во время отдыха на яхте.



Известно, что Береговая родилась в Киеве. Позже она переехала в Швейцарию, а сейчас и вовсе живет в Лондоне. Модель была замужем, но развелась с супругом, который сейчас живет и работает в Монако.



Отметим, расставание Леонардо Ди Каприо и Камиллы Морроне стало огромной неожиданностью, ведь в последнее время все ждали, что Ди Каприо сделает Морроне предложение руки и сердца. Сообщалось, что Ди Каприо даже познакомил модель со своими родителями, что свидетельствовало о его серьезных намерениях.