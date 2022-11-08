



Норвежская принцесса сложила с себя королевские обязанности

Принцесса Марта Луиза, дочь норвежского короля Гаральда, заявила во вторник, что больше не будет официально представлять норвежский королевский дом из-за того, что возникает "слишком много вопросов, касающихся меня и роли моего жениха".



51-летняя принцесса, занимающая четвертое место в очереди на норвежский престол, в июне обручилась с Дуреком Верреттом, американцем, который на своем веб-сайте называет себя шаманом и целителем.



"Я приняла решение, что ныне больше не буду выполнять официальные обязанности в королевском дворе", - говорится в заявлении, распространенном дворцом, добавив, что решение было принято по согласованию с ее родителями, "чтобы создать мир вокруг королевского двора".



Король Харальд решил, что его дочь сохранит титул принцессы. Организации, патроном которых является Марта-Луиза, сестра 49-летнего наследного принца Хокона, уже проинформированы об изменениях.



После свадьбы Верретт станет частью королевской семьи, хотя традиционно у него не будет никаких титулов и он не будет выполнять представительские обязанности.