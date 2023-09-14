



Норвежская принцесса Марта Луиза выходит замуж за "шамана в шестом поколении"

Принцесса Норвежская Марта Луиза и ее американский партнер Дурек Верретт, известны как шаман, объявили дату свадьбы, которая состоится следующим летом. О своей помолвке они сообщили еще в июне 2022 года и получили благословение отца невесты. Король Норвегии Харальд V поздравил будущих молодоженов и заявил, что рад будет принять Дурека в семью. Об этом пишет ВВС.



Верретт, афроамериканский писатель, занимается медицинской практикой, не подкрепленной специальным образованием или квалификацией. В частности, он утверждает, что онкологические заболевание – это выбор самих людей, и продает в интернете амулеты, которые “уберегают от ковида”. Принцесса Марта Луиза вместе с женихом занимается альтернативной медициной, и в прошлом году ради этого бизнеса даже отказалась от исполнения своих королевских обязанностей. Кроме того, она утверждает, что “общается с ангелами”.



Свадьба шамана и принцессы состоится в живописном курортном городке Гайрангер на берегу фьорда, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



“Мы в восторге от того, что Дурек станет членом нашей семьи, и надеемся вместе с молодоженами славно отпраздновать этот важный день”, – говорится в опубликованном 13 сентября заявлении короля и королевы Норвегии. “Мы желаем Марте и Дуреку всего самого наилучшего”.



Голливудский гуру Дурек Верретт сам себя называет “шаманом в шестом поколении”, утверждает, что “восстал из мертвых” и “предсказал нападение на Америку 11 сентября за два года” до этого трагического события. Он также признает, что не всем нравятся его взгляды и убеждения, но заявляет, что вся критика в его адрес – это “проявление расизма”.



Принцесса Марта Луиза тоже считается в Норвегии непростой фигурой из-за ее увлечения альтернативной медициной. Ее не раз критиковали за злоупотребление титулом в интересах продвижения своих бизнес-идей. Она организовала специальную школу, чтобы помогать людям “вступить в контакт со своими внутренними ангелами”.



Марта Луиза – старшая дочь короля Харальда, однако по норвежскому закону о престолонаследии занимает в очереди к трону лишь четвертое место — после брата и двух племянников.