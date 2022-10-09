



Норвегия инспектирует подводный газопровод после взрыва на "Северном потоке"

Норвегия, крупнейший поставщик газа в Европу, на прошлой неделе привела свой энергетический сектор в состояние повышенной готовности, задействовав свои военно-морские и военно-воздушные силы для патрулирования морских объектов и разместив солдат на береговых газоперерабатывающих заводах после взрывов в Северном потоке 26 сентября.



Havila Subsea, нефтесервисное судно, оснащенное дистанционно управляемыми подводными аппаратами, было отправлено 5 октября для обследования трубопровода Europipe II, который проходит от газового завода Kaarstoe в Норвегии до Дорнума в Германии, как показывают данные отслеживания судов Refinitiv.



Джостейн Алендал, исполнительный директор Reach Subsea (REACH.OL) , которая управляет Havila Subsea, сообщил Reuters, что инспекция была заказана Equinor, которая проводит инспекции трубопроводов от имени оператора морской газовой системы Gassco.



Секретарь казначейства Джанет Йеллен заявила Financial Times, что сокращение добычи нефти ОПЕК негативно сказывается на мировой экономике.



"Из соображений безопасности мы не можем вдаваться в подробности о конкретных мерах", — заявил представитель Gassco.



Equinor сообщила агентству Reuters, что "уровень безопасности был повышен для установок и инфраструктуры на NCS (норвежский континентальный шельф)" и что были приняты меры предосторожности в отношении сети трубопроводов.



Компания заявила, что не хочет предоставлять дополнительную информацию из соображений безопасности. Однако компания добавила, что проводит обследования трубопроводов от имени Gassco.



Военные Норвегии отказались комментировать исследования морских трубопроводов или другие конкретные меры безопасности на море.



"Знание об этих мерах позволяет действующему лицу избежать их", — заявил военный представитель в электронном письме.



Europipe II, возможно, самый важный норвежский трубопровод, сказал Тор Ивар Стрёммен, старший преподаватель Норвежской королевской военно-морской академии.



"Крупное прекращение поставок газа в Германию может вызвать политическое давление, изменяющее динамику продолжающегося противостояния с Россией", — сказал Стрёммен.



Источник в отрасли сообщил агентству Рейтер, что Норвегия проверяет критически важную нефтегазовую инфраструктуру, включая трубопроводы, на предмет возможных взрывов или попыток саботажа.



Europipe II протяженностью 658 км имеет пропускную способность 71 миллион кубометров газа в день, что составляет примерно пятую часть всего экспорта Норвегии по трубопроводу.



Служба безопасности Швеции заявила в четверг, что осмотр места преступления на двух трубопроводах усилил подозрения в "грубом саботаже", связанном со взрывами.