



Ногтевой грибок. Профилактика и лечение

Вот и подходит к концу лето – веселая пора пляжей, бассейнов, встреч с друзьями и активного отдыха. Однако все эти радости объединяет одно «но»: риск заражения ногтевым грибком. Опасность подстерегает нас во многих местах: в общественных бассейнах и спортзалах, в банях и душевых, в тесной или неправильно подобранной обуви, в отелях и даже дома, если кто-то из родных уже с этим столкнулся.



Последние исследования установили, что ногтевым грибком чаще всего заражаются именно в семье, даже если она состоит из двух человек. В группу риска входят люди, страдающие повышенной потливостью, плоскостопием, сахарным диабетом, ожирением, имеющие ослабленный иммунитет. Не стоит забывать и о детях – на улице они все время где-то ползают и лазят и, естественно, могут подцепить грибок, что является повышенным фактором риска для вас, но не для них самих, поскольку их ногти растут гораздо быстрее. Чтобы избежать заражения, научите детей тщательно мыть руки и ноги и придерживаться простых правил гигиены.



Вот они: вытирайте ноги только своим личным полотенцем, не давайте другим людям свои инструменты для обработки ногтей, приходя в гости, используйте свои тапочки, регулярно меняйте носки, не ходите босиком в бассейнах, саунах и местах общего пользования.



Соблюдение этих правил поможет защитить себя от опасности заразиться ногтевым грибком. А при пренебрежении ими часто начинает развиваться грибок. Сначала ногти становятся тусклыми и шероховатыми, теряют блеск, приобретают грязно-желтый или белесый цвет. Далее симптомы только усугубляются: увеличивается толщина ногтевой пластины, появляются дефекты в виде полос и изгибов, неприятный запах, ногти расслаиваются и крошатся. Поэтому очень важно следить за своим здоровьем и при первых симптомах вовремя начать лечение.



Но даже если человек следует этим правилам, болезнь все-таки может его настигнуть. Многие начинают пользоваться народными средствами, лаками для ногтей, которые маскируют проблему, но не избавляют от нее. Борьба может продолжаться годами и безуспешно.

Но теперь в Израиле появился инновационный препарат нового поколения «Капли для лечения грибка PROVEN by yullia».



Средство является результатом многолетней работы специалистов из различных областей медицины и практических исследований в сети салонов красоты yullia. За многие годы существования сети её профессионалам пришлось повидать многое., и они захотели реально помочь людям. Не скрыть проблемы, а вылечить.







В состав препарата входят натуральные ингредиенты, такие как: масло жожоба, масло чайного дерева, эвкалиптовое масло, витамин Е, которые обладают увлажняющими, регенерирующими и очищающими свойствами. В формуле также содержится ментол, который нормализует активность сальных желез и абсорбирует излишки себума, уменьшает раздражение и покраснения, а также оказывает противовоспалительное воздействие. Масло чайного дерева является уникальным сильным природным антисептиком, нормализует жирность кожи, избавляет ее от местных воспалительных процессов. Масло эвкалипта способствует естественному обновлению клеток кожи, придавая им здоровый вид.



Препарат был одобрен Министерством здравоохранения Израиля и Израильской диабетической ассоциацией. Производится средство в Иерусалиме. Продукт прошел клинические испытания в известной международной сети лабораторий J.S. Hamilton, специализирующейся на микробиологических и химических исследованиях продуктов питания, косметики, фармацевтических препаратов, химических веществ и т. д. В результате исследований капли PROVEN получили официальный знак «Клинически протестировано». При разработке и испытаниях препарата не проводилось тестирование на животных.



Кому может быть полезен Proven? Капли подходят всем, кто столкнулся с грибком или другими проблемами ногтевой пластины, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, препарат абсолютно безопасен для беременных и кормящих женщин, а также больных сахарным диабетом.

И нечто особенное. Если вдруг средство вам не поможет – вам вернут деньги, 100% суммы. Разумеется, при выполнении всех рекомендаций специалистов по применению.



Узнать больше о препарате, приобрести его и ознакомиться с условием возможного возврата денег вы можете на сайте компании на русском языке https://proven-israel.com/

