



Ноа Кирел: я возвращаюсь с огромным чувством гордости

Ноа Кирел приземлилась утром 15 мая назад в аэропорту Бен Гурион в сопровождении своих родителей и членов израильской делегации. Так завершилось ее путешествие на Евровидение, которое началось много месяцев назад и закончилось триумфальным выступлением в субботу вечером и почетным третьим местом.



"Приятно вернуться домой после долгого времени, а также вернуться с огромным чувством гордости, - сказала Кирел поклонникам и журналистам, которые ждали ее в аэропорту, - Мы сделали это, мы выполнили эту задачу и заняли третье место - что превосходит мои ожидания и очень почетно. Кроме того, для меня было честью и привилегией представить Израиль на самой большой сцене в мире. Это сумасшедший опыт, который я никогда не забуду в своей жизни. Нет большего удовольствия, чем вернуться в Израиль".