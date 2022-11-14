Ноа Кирель в штанах с изображениями Канье Уэста на церемонии MTV Europe
Ноа Кирель была выбрана представителем MTV Израиль на церемонии MTV Europe Music Awards - EMA. Кирель, которая обязательно приходит на церемонию в нарядах, которые трудно забыть, и на этот раз не подвела ожиданий поклонников.
Кирель прошла по красной дорожке в Дюссельдорфе, Германия, в костюме, украшенном изображениями Канье Уэста рядом с символами иудаизма - в качестве критики его антисемитских высказываний за последний месяц.
О выборе костюма она сказала: "Для меня было важно принести на красную дорожку, место, где присутствуют СМИ со всего мира, наряд, который говорит о том, что я артистка, что я еврейка и что у меня есть право голоса. Церемония также проходит в Германии. Я должна была выбрать что-то смелое и вызывающее".