



Ноа Кирель в штанах с изображениями Канье Уэста на церемонии MTV Europe

Ноа Кирель была выбрана представителем MTV Израиль на церемонии MTV Europe Music Awards - EMA. Кирель, которая обязательно приходит на церемонию в нарядах, которые трудно забыть, и на этот раз не подвела ожиданий поклонников.



היא משלנו: הזמרת הישראלית נועה קירל זכתה בפעם החמישית בפרס האומן המקומי בטקס פרסי MTV אירופה, וייצגה את ערוץ MTV ישראל - הטקס ייערך הלילה בדיסלדורף@dorm1212 pic.twitter.com/YjEwGslbcZ — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2022

הסטייליסט של נועה קירל: היי לולייי *בוסה בימין, בוסה בשמאל* הכנתי לך חליפה מהרסת עם הוודג' של קניה ווסט גם בטופ גם במכנס הכל קנייה ווסט

נועה קירל: נראה לך שיאהבו את זה?

סטייליסט: כן לולה כולם אוהבים את קניה זה לא שהוא עשה משהו פרובוקטיבי בזמן האחרון pic.twitter.com/z6wmKbck6r — מבג (@michalbgigi) November 13, 2022

Кирель прошла по красной дорожке в Дюссельдорфе, Германия, в костюме, украшенном изображениями Канье Уэста рядом с символами иудаизма - в качестве критики его антисемитских высказываний за последний месяц.О выборе костюма она сказала: "Для меня было важно принести на красную дорожку, место, где присутствуют СМИ со всего мира, наряд, который говорит о том, что я артистка, что я еврейка и что у меня есть право голоса. Церемония также проходит в Германии. Я должна была выбрать что-то смелое и вызывающее".