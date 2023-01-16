



Ноа Кирел о возможности закрытия "Кан": надеюсь, этого не будет

Поп-звезда Ноа Кирел, которая представит Израиль на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году, выступает предложения правительства закрыть общественный вещатель "Кан".



Об этом она сообщила в интервью Ynet.



"Я очень надеюсь, что общественный вещатель не закроется и это не повлияет на Евровидение. Я верю, что все получится — я вижу в Евровидении национальную миссию и верю, что они не навредят такому делу", - отметила она.



По словам Кирел, ей никто ничего не говорил относительно возможного закрытия "Кан".



"Мы движемся вперед по плану совершенно в обычном режиме", - отметила она..



Напомним, ранее министр связи Шломо Кархи объявил о намерении резко сократить финансирование общественного вещателя, чтобы на рынке медиа появилась конкуренция. В "Кан" ответили, что это приведет к их закрытию.