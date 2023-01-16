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Ноа Кирел о возможности закрытия "Кан": надеюсь, этого не будет
16.01.2023 19:16 Алина Груднева

Ноа Кирел о возможности закрытия "Кан": надеюсь, этого не будет

Поп-звезда Ноа Кирел, которая представит Израиль на песенном конкурсе "Евровидение" в этом году, выступает предложения правительства закрыть общественный вещатель "Кан".

Об этом она сообщила в интервью Ynet.

"Я очень надеюсь, что общественный вещатель не закроется и это не повлияет на Евровидение. Я верю, что все получится — я вижу в Евровидении национальную миссию и верю, что они не навредят такому делу", - отметила она.

По словам Кирел, ей никто ничего не говорил относительно возможного закрытия "Кан".

"Мы движемся вперед по плану совершенно в обычном режиме", - отметила она..

Напомним, ранее министр связи Шломо Кархи объявил о намерении резко сократить финансирование общественного вещателя, чтобы на рынке медиа появилась конкуренция. В "Кан" ответили, что это приведет к их закрытию.

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