



Ноа Кирел о Евровидении: Опыт, который я никогда не забуду

Певица Ноа Кирел, которая представляла Израиль на конкурсе "Евровидение", приземлилась в понедельник в международном аэропорту Бен-Гурион.



"Здорово вернуться домой после того, как так долго испытывал чувство гордости", — сказала она.



Кирел заняла третье место в конкурсе. Описывая свое учавствие, она сказала: ""Это превзошло все мои ожидания, мы представили Израиль на самой большой сцене в мире. Это был опыт, который я никогда не забуду, всю свою жизнь. Это была большая честь для меня - представлять страну".



Когда ее спросили о будущих планах, она сказала: "Я получила предложения выступить на фестивалях по всему миру".



"Отсюда я лечу в короткий визит на два с половиной дня. Я это заслужила, нет? Мне надо все это переварить, все понять, дать отдохнуть телу, коленям отдохнуть, и тогда мы продолжим", - добавила певица.



Когда ее спросили, где она будет выступать дальше, Кирел ответила: "Я не знаю. Если бы кто-то сказал мне год назад, что я буду на Евровидении, я бы не поверила. Невозможно знать, где следующий этап будет — мы можем только создавать реальность, мечтать и усердно работать".

