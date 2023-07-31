



Ноа Кирел: мне не нужен мужчина





Ноа Кирел отреагировала на публикации в прессе о своих новых отношениях с Даниэлем Перецем, вратарем тель-авивского "Маккаби" и сборной Израиля по футболу. Звезда "ответила" всем комментаторам и критикам, утверждавшим, что она только-только рассталась с Томером Хакоэном - но долго не переживала.



Кирел опубликовала видео, на котором она выходит из машины после тренировки по пилатесу, а на заднем плане звучит песня I DON'T NEED A MAN Pussycat Dolls, в которой говорится: "Мне не нужен мужчина, чтобы все получилось, я могу быть свободной; мне не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя хорошо, я могу делать то, что ты хочешь; мне не нужно кольцо на пальце, чтобы чувствовать себя полной".



Напомним, что эта история Ноа Кирел произошла после многочисленных критических замечаний в ее адрес, что она "меняет мужчин как носки", "у нее нет ни одной скучной минуты", "подышите воздухом одиночества" и т.д.