



Ноа Кирель: кому какое дело где и с кем я спала?

Израильская поп-звезда Ноа Кирель в интервью таблоиду TMI на открытии "Sing Festival" говорила о своих отношениях с футболистом Даниэлем Перецем, которые наделали много шума в Израиле и за рубежом, и о слухах, что они - не более, чем рекламный трюк.



Кирель участвовала в церемонии подписания контракта Переца с клубом Bayern Munich.



В конце августа месяца, во время поездки Кирель с ее партнером Даниэлем Перецем в Мюнхен, Эяль Беркович так отреагировал на это событие: "Я лично считаю, что Даниэлю следовало ехать одному. Это мое мнение. Я не знаю ни одного актера, ни одного молодого футболиста, который приехал бы подписывать контракт с клубом и привел бы с собой партнера. Я подписывал контракт со многими клубами, и я был женат, я не брал жену с собой на подписание. Нужно ездить одному".



Во время их пребывания в Мюнхене большой ажиотаж вызвал один твит, в котором было написано, что звездная пара - Ноа Кирель и Даниэль Перец, спят в разных номерах отеля. Кирель также прокомментировал эти слухи. “Я знаю, что делаю".



На прямой вопрос: “Писали, что вы спите в разных номерах, как вы к этому относитесь?”



"Я не считаю, что кому-то должно быть дело, где и с кем я спала, и влезать в это совершенно излишне и не нужно. В конце концов, я делаю то, что лучше для меня, и наслаждаюсь каждым моментом, а это самое главное".