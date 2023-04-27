



Ноа Кирел дала обещание Герцогу по выступлению на Евровидении

Представительница Израиля на песенном конкурсе Евровидение-2023 Ноа Кирел встретилась с президентом Ицхаком Герцогом.



Она выразила гордость тем, что выступит за свою страну.



"Я чувствую, что представляю Израиль во всех смыслах. Для меня большая честь представлять страну", - сказала она.



Кирел пообещала президенту и его супруге, что привнесет в свое выступление израильскую "наглость", "но в хорошем смысле" этого слова.



По словам артистке, ее песня повествует о том, что нужно "быть такими, какие мы есть, и принимать нас такими, какие мы есть, любить себя, быть евреем".



"Это песня, которая в основном призывает к разнообразию и принятию", — отметила она.



В ответ президент назвал ее великолепной и признался, что является ее поклонником.