Ноа Кирел дала обещание Герцогу по выступлению на Евровидении
Представительница Израиля на песенном конкурсе Евровидение-2023 Ноа Кирел встретилась с президентом Ицхаком Герцогом.
Она выразила гордость тем, что выступит за свою страну.
"Я чувствую, что представляю Израиль во всех смыслах. Для меня большая честь представлять страну", - сказала она.
Кирел пообещала президенту и его супруге, что привнесет в свое выступление израильскую "наглость", "но в хорошем смысле" этого слова.
По словам артистке, ее песня повествует о том, что нужно "быть такими, какие мы есть, и принимать нас такими, какие мы есть, любить себя, быть евреем".
"Это песня, которая в основном призывает к разнообразию и принятию", — отметила она.
В ответ президент назвал ее великолепной и признался, что является ее поклонником.