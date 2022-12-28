



Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту – видео

На днях стало известно, что Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту.



Известно , что "Золотому голосу" России не понравилось, что композитор снимал на камеру его разговор с Сергеем Лазаревым. Николай попытался силой отобрать у Крутого смартфон. В результате оба оказались на полу.



На появившихся в сети кадрах звезды борются друг с другом. Увидев, что драку снимает Сергей Лазарев, Николай Басков набросился со смехом и на него. За конфликтом наблюдали многие коллеги.

