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Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту – видео
28.12.2022 10:25 Наталья Богинская

Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту – видео

На днях стало известно, что Николай Басков и Игорь Крутой устроили драку в аэропорту.

Известно , что  "Золотому голосу" России не понравилось, что композитор снимал на камеру его разговор с Сергеем Лазаревым. Николай попытался силой отобрать у Крутого смартфон. В результате оба оказались на полу. 

На появившихся в сети кадрах звезды борются друг с другом. Увидев, что драку снимает Сергей Лазарев, Николай Басков набросился со смехом и на него. За конфликтом наблюдали многие коллеги. 
 


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