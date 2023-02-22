



Николаев высказался о разводе с Проскуряковой: “Я встретил прекрасную девушку”

С Юлией Проскуряковой композитор Игорь Николаев прожил в браке уже больше 13 лет. Слухи относительно его расставания с супругой ходят давно, но только сейчас музыкант их прокомментировал.



Ранее все свои публикации в сети 63-летний музыкант посвящал лишь творчеству и предстоящим концертам. Но после громких сплетен о его личной жизни, актер решил нарушить молчания, пишут российские СМИ.



Композитор дал понять, что в семье у него все в полной гармонии, а накануне они с супругой отмечали памятную дату дня знакомства.



"В этот день 17 лет назад в Екатеринбурге я встретил прекрасную девушку Юлю, с которой мы создали семью и произвели на свет Божий нашу любимую Вероничку!", - написал звездный исполнитель.



Музыкант заверил, что время действительно очень быстро летит, но он уверен, что в жизни будет еще невероятное количество знаковых дней и семейных радостей.





