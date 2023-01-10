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Никита Михалков рассказал о своем здоровье
10.01.2023 16:20 Алина Груднева

Никита Михалков рассказал о своем здоровье

Российский режиссер Никита Михалков предоставил первый комментарий после госпитализации.

Из больницы он сделал заявление для SHOT.

"Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - сообщил Михалков.

По словам режиссера, он благодарен всем, кто в эти дни беспокоится о нем. Михалков подчеркнул, что получил много сообщений с пожеланиями здоровья.

"Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви", - резюмировал он.

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