



Никита Михалков рассказал о своем здоровье

Российский режиссер Никита Михалков предоставил первый комментарий после госпитализации.



Из больницы он сделал заявление для SHOT.



"Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", - сообщил Михалков.



По словам режиссера, он благодарен всем, кто в эти дни беспокоится о нем. Михалков подчеркнул, что получил много сообщений с пожеланиями здоровья.



"Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви", - резюмировал он.